Affaldsbrok: Borgmester svarer sure læserbrevsskribenter

Tak for jeres mail og åbne brev.

Den 12. marts 2018 vedtog kommunalbestyrelsen en 5-årig affaldsvision gældende for årene 2018 - 2023.

Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget (TTM) er nu i færd med at føre denne vision ud i livet på vegne af kommunalbestyrelsen. Dette sker i tæt samarbejde med kommunens entreprenør på området: Langeland Forsyning.

Umiddelbart læser jeg jeres henvendelse som et indlæg til den del af processen af visionen, som omhandler punkt 7 i planen omhandlende indsamling af affald i ældre bykerneområder.

Lige nøjagtig den del er TTM-udvalget, forvaltningen og forsyningen i færd med at vurdere på i øjeblikket blandt andet ved hjælp af et borgermøde og diverse andre former for henvendelser fra borgere. Jeres henvendelse vil hermed indgå i denne proces.

Når denne undersøgelsesproces er færdig, vil der komme et egentligt forslag til, hvorledes opgaven med indsamling af affald i ældre bykerneområder kan løses. Det forslag vil komme i høring. Efter endt høringsproces vil der politisk blive truffet endelige beslutninger.

Der er altså ikke på nuværende tidspunkt truffet nogen endelige beslutninger om, hvordan affaldet endeligt skal indsamles i ældre bykerneområder og egentlig heller ikke nøjagtig, hvilke områder definitionen omfatter.