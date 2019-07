Affald. Løbehjul og miljøsamvittighed

Læserbrev: En tanke. Alle dem, der stemte for klima og miljø, måske ikke alle, men dem, som lejer el-løbehjul synes, det er sjovt at smide dem i havnebassinet. Det er virkelig klimabevidst. Batterierne forurener vandet, dobbeltmoral, ja, men når man har en lille skid på, så gælder klima og miljø ikke for mig. Nu er det heldigvis ikke alle byer, der har en havn, men hvor smider man dem så?

Jeg gik i København sidste måned. Gud fader bevares, hvor så jeg mange løbehjul smidt efter forgodtbefindende. Nu tænker jeg bare, i Odense skal vi have flere løbehjul og ny affaldsordning. Måske man har god samvittighed, når man sorterer affald, og når man kører på løbehjul, så har man fripas til at skide på klima og miljø.