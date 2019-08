Ærtebjerghaven. Tak er et fattigt ord

Læserbrev: Vores kærlige, milde og elskede mor, svigermor, mormor og oldemor - født 1929 i Norge og gift med vores far igennem 68 år - fik tildelt en plejehjemsplads på Ærtebjerghaven juli 2018. I 2009 fik vores mor diagnosen Alzheimers og bevarede, på trods heraf, sin kærlige og milde personlighed til sin sidste dag.

Efter vores fars 92-års fødselsdag afleverede vi vores mor på Plejecentret Ærtebjerghaven, hvis personale stod med åbne arme. En svær tid begyndte for vores far: hvordan skulle han kunne forme en hverdag uden at holde vores mor i hånden, når han næsten hver dag igennem 70 år havde sagt: "God nat Bjørg. Sov godt. Tak for en god dag."

Personalet og beboerne tog imod vores far med en kærlig afstemt imødekommenhed. Vores far fik en rytme, hvor han hver eftermiddag drak kaffe og spiste hjemmelavet kage med vores mor i fællesrummet. I sin første tid på plejecentret spurgte vores mor ofte, fuld af længsel og på klingende norsk: "Kommer min Henning i dag?", som straks blev besvaret med et glædeligt "Ja, dét gør han" af personalet. I ca. to måneder foldede det nye livskapitel sig ud. Personalet oplevede og beskrev for os, hvordan vores far blomstrede op. Som lettede pårørende erfarede vi det samme.

Torsdag d. 27.09. kører vores far i sin bil til en boghandel for at forny lotterisedler. På vej ud ad døren snubler han og falder så uheldigt, at han pådrager sig flere hjerneblødninger. Vores far dør den 09.10.2018.

I den følgende tid spørger vores mor nysgerrigt og kærligt efter vores far. Her fortsætter personalet deres helt ekstraordinære kærlige pleje af vores mor. Vores mor bliver mødt med varme og nysgerrighed af personalet Ditte, Heidi, Pernille, Tina m.fl. på hendes livshistorie, vaner, behov og ønsker.

Som Alzheimers sygdommen skrider frem og vores mors tygge- og synkefunktion påvirkes, tryller ernæringsassistent Laila hjemmelavet særkost og smoothie- og proteindrikke frem til stort velbehag for vores mor. Bordene blev - alt efter behov - arrangeret gruppevis eller som stort fælles bord, og altid pyntet smukt med servietter og friske blomster.

I utallige sammenhænge fremstod både personale og ernæringsassistent Laila som lysende fyrtårne, der på hver deres unikke måde spredte hygge, glæde og nærvær i fællesrummet. Vi er derfor ikke i tvivl om, at vores mor til det sidste havde de kærligste mennesker omkring sig.

13. juli sover vores mor 90 år gammel fredeligt ind omgivet af sin nære familie og sit kærlige personale i sit sidste hjem - Hus D på Ærtebjerghaven.

Som pårørende er vi slet ikke i tvivl om, hvor uendelig stor betydning den frisklavede mad, nærværet, nysgerrigheden og omsorgen har for livskvalitet, trivsel, glæde, og sundheden hos beboerne på Ærtebjerghaven. Vi har som pårørende allerede fra første dag - og uanset travlhed - oplevet hus D som værende én stor omsorgsfuld og nærværende familie: både for beboere og pårørende.

Vi ønsker derfor at sende en særlig hjertevarm TAK til personalet i hus D for omsorg, engagement, nysgerrighed og nærvær til både vores mor, far og os som pårørende. En stor tak skal ligeledes lyde til leder Heidi Tange og assisterende leder Maj-Britt Skovhøi Hansen.

En stor tak skal samtidig lyde til de hårdtarbejdende lokale politikere og dertilhørende stab i Odense Kommune, fordi vi som borgere får lov at opleve et så prisværdigt plejecenter som Ærtebjerghaven.

Som pårørende står vi nu alle samlet og ønsker at meddele Plejecenter Ærtebjerghaven: Tak er et fattigt ord.