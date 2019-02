Det er ærgerligt, at det er byplanafdelingen og Jane Jegind, der er nødt til at være dem, der bestemmer udviklingen ved havnen. De skulle have hævet sig op i helikopteren for mange år siden, så havde vi måske undgået det betonslum, der nu har ødelagt det, der kunne have været et smukt og spændende havneområde.

Få nu givet den tilladelse til Olav de Linde, så noget af det sidste oprindelige kan reddes af kompetente udviklere.