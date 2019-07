Ældrerådshyklere

I et læserbrev ønsker Ældrerådet ved Lisbeth Lykkegaard og Bjarne Hilmersson, Mimers Brønd i Vollsmose bevaret, da projektet ellers vil blive sparet væk af Byrådet. Jeg må sige, at det er ældrerådshykleri af første klasse. På baggrund af Bjarne Hilmerssons mange opfordringer i læserbreve om at tage højde for, at ældre af anden etnisk baggrund kan få en værdig tilværelse (sprogproblemer ect.), bad jeg Ældrerådet om at sætte spørgsmålet til drøftelse jf. forretningsordenen på Ældrerådetdets dagsorden. Det blev af et udemokratisk forretningsudvalg, der agerer som en ældrejunta, tør jeg godt sige, styret af Socialdemokratiet, afvist. Nu skal Ældrerådet så spille de gode med et tomt slag lige ud i luften.