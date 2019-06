Ældrerådet. Politik eller terapi?

Læserbrev: Odense Kommune modtager årligt omkring en million kroner i bloktilskud fra Staten til drift af Ældrerådet. Ældrerådet har et budget på omkring 200.000 kroner. Ældrerådene er bestemt ved lov og kan ikke nedlægges uden en lovændring.

Ældrerådene skal som hovedopgave rådgive kommunalpolitikerne i ældrepolitiske spørgsmål, men Ældrerådet i Odense har ingen ældrepolitik, man taler i stedet for om værdigrundlag, da Ældrerådet ikke tør have klare ældrepolitiske holdninger.

Ældrepolitiske holdninger drøftes ikke på ældrerådsmøderne andet end periferisk. Og Ældrerådet sender ikke klare signaler om den ældrepolitik, man burde stå for, og som borgerne i et moderne samfund bør være orienteret om løbende.

Ældrerådet gør sig selv til små sagsbehandlere og ekspeditionskontorer af blandt andet et hav af høringssvar, som politikerne næppe tager særligt seriøst. Det er spild af tid, og det er enkeltpersoner i grupperne, der udfærdiger svarene.

Ældrerådet arbejder meget spredt som interessegrupper, der ikke holdes udgiftsneutrale i forbindelse med mødeaktiviteter. Derfor har Ældrerådet karakter af en frivillighed, hvor den enkelte for egen regning mere eller mindre tvinges til gruppesamvær med risiko for klikedannelser.

Der mangler ordentlig og samordnende ledelse, som kan stå i spidsen for Ældrerådet og markere Ældrerådet i medierne. Hvem er Ældrerådet, og hvilke holdninger har man?

15 ældrerådsmedlemmer skal arbejde i syv arbejdsgrupper uden mødestruktur samt indtil flere ad hoc udvalg. Der holdes 11 ordinære Ældrerådsmøder om året og masser af eksterne møder.

Ældrerådene er folkevalgte og bør optræde som sådan og koncentrere sig om hovedopgaven fremfor at udbrede sig, så det er svært at få overblik over, hvad det samlede Ældreråd står for. Kun klare ældrepolitiske holdninger kan påvirke politikerne til at prioritere ældreområdet med den respekt, som svage ældre medborgere bør modtage i et moderne velfærdssamfund, hvor de ældre løbende har været udsat for besparelser i Odense Kommune.

Jeg lod mig vælge til et ældreråd og ikke til beskæftigelsesterapi i arbejdsgrupper.