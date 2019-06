Ældreråd. Skån os for mere egotrip

Læserbrev: I valgperioden 2010 til 2014 var jeg medlem af ældrerådet og lokalråd tre i Odense Kommune, og i den periode havde vi mange og gode drøftelser internt i rådene om de emner, som vi havde mulighed for og pligt til at blande os i.

I det nuværende ældreråd er der især to medlemmer, som åbenbart selv synes, de er guds gave til ikke blot de ældre i kommunen, men til alle Fyens Stiftstidendes abonnenter.

Når især den ene af de to i meget grove vendinger begynder at angribe andre af rådets medlemmer, er det min opfattelse, at den pågældende går lang uden for det acceptable. Det siger i alt fald mere om ham end de øvrige medlemmer.

Jeg tror ikke, der er ret mange af Stiftstidendes læsere, der er interesseret i de pågældendes meninger om dette og hint, og såfremt de mener, at de er så interessante for hele byens befolkning, så forstår jeg ikke, at de ikke melder sig som kandidater til byrådet, hvor de beslutninger, som de tror, de kan have indflydelse på, træffes. Jeg ved godt, at den ene har forsøgt, og at den anden ved forskellige lejligheder har gjort opmærksom på sin store indsats i byrådet i Aarhus.

Jeg kan oplyse om, at vi, der engang imellem interesserer os for ældrerådets arbejde, læser de forskellige referater og høringssvar, som er tilgængelige på rådets hjemmeside, og vi har ikke behov for yderligere uddybning. I alt fald vil vi nok rette henvendelse til kompetente medlemmer af rådet.

Såfremt de pågældende medlemmer mener, at strukturen i ældrerådet bør være anderledes, vil det da være naturligt at tage emnet op til drøftelse i rådet, og såfremt der ikke kan skabes interesse for det, kunne det være, fordi der ikke er behov for ændringer, og så hjælper det da ikke at blæse uenighed og utilfredshed ud i Stiftstidende. Så er det blot en gang "kan alle se mig, kan alle høre mig?"

Jeg vil bede ældrerådets formand om, såfremt det overhovedet er muligt, at opfordre de pågældende til skåne avisens læsere for deres egotrip, i alt fald når det sker som "medlem af ældrerådet".

Jeg ser i referat af det ekstraordinære møde i Ældrerådet 8. maj, at Ældrerådet tager afstand for de udtalelser, som et af rådets medlemmer har fremsat - Tak for det!!