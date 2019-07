Ældrepolitik. Vi ældre skal på barrikaderne

Læserbrev: For nylig havde Annette Thyssen et læserbrev i avisen, hvori hun påpegede, at der i forståelsespapiret, som blev udarbejdet af det røde flertal, næsten ikke var nævnt noget om de ældre og ældrepolitiken.

Mette Frederiksen har jo også forlængst proklameret, at hun er børnenes statsminister, og diskussionen om realiseringen af normeringen i daginstitutionerne pågår netop nu. Men hvad med os ældre?

Det er en ung regering, vi har fået. Gennemsnitsalderen er omkring 40 år, og man kan således være bange for, at den unge regering ikke vil fokusere på den elendige hjemmehjælp til os ældre. I dag er det kommet frem, at den kommunale hjemmehjælp er faldet fra i 2008 at udgøre 21 procent til i dag at udgøre blot 12,8 procent. Det er helt uacceptabelt.

Jeg synes, vi ældre skulle gå på barrikaderne og protestere under parolen: Er der en hjemmehjælper til stede? Det var jo den taktik, børneforældrene brugte, da de demonstrerede landet over og fik deres vilje.

Vi må kunne bruge samme taktik og råbe politikerne op.