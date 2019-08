Ældrepolitik. Slip omsorgen løs

Læserbrev: Ca. 85-90 procent af ældrebefolkningen klarer sig selv, har et god liv på deres egne betingelser, hvorfor skal vi så behandle den svageste del af ældrebefolkningen så dårligt? Og jeg vil vove den påstand, at de næsten bliver umyndiggjort, selv om de har medbestemmelse.

Den velfærd, vi er vidne til i dag, er ved at kollapse totalt, når borgere dør pga. af manglende væske og mad, at man er nødsaget til at fastspænde borgerne til seng/kørestol i forhold til borgerens egen sikkerhed, men også pga. manglende medarbejdere, og når borgerne ikke kan få den hjælp, de har behov for, uanset aldre.

Der er oparbejdet et system med minut-tyranni, kontrol, dokumentation, registrering, kvalitetsstandarter og B.U.M-modellen, elektronisk små håndholdte computere (PDA), der skal opgraderes for at være fuldt effektive, elektroniske små nuttede sæler. Ja, det bliver en ansigtsløs verden frem for menneskeligt nærvær, varme hænder og tid til omsorg.

Tidstyranniet er ganske enkelt ikke værdigt for de ældre, der har behov for hjælp, og denne form for administration er helt uacceptabelt. Ingen borgere skal kunne visiteres til mindre end 15 minutter, uanset opgavens art, så der er tid til omsorg i et tempo, hvor den ældre bevarer sin værdighed, og som et værn mod ensomhed.

Ældreområdet er blevet for kontrollerende, og mangler fleksibilitet, for det er ikke "kasser" men mennesker af kød og blod, så vi er nødt til at se på, hvorfor, hvornår og hvordan medarbejderen kan bruge deres faglighed og dermed deres arbejdstid, og mit budskab er, at vi "slipper omsorgen løs", så vi kan få, verdens bedste ældrepleje igen, hvor vi tager hånd om dem, som ikke kan - og det skal ikke være frivilligheden eller andre organisationer, der skal tage ansvaret, det skal fællesskabet og vi som samfund.