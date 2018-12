Ældrepolitik. Så giv os dog en pille

Det er da trist og deprimerende at blive ved med at læse om besparelse på ældreområdet.

Så må de ældre kun komme i bad en gang om ugen, for så kan der spares 10 minutter pr. person, og hvis man dropper den ugentlige eller månedlige luftetur, kan der spares yderligere 10 minutter, og hvis der kommer robotstøvsugere og lægebesøg via en pc skærm, som de ældre alligevel ikke kan finde ud af, ja så kan der spares endnu mere.

Hvad er det dog for en samfundsudvikling, der er sket indenfor de sidste 20 år eller mere? Det eneste tidspunkt, hvor der er bud efter de ældre, er, når der er valg, så står samtlige politikere i kø for at love guld og grønne skove til alle grupper af de såkaldte svage borgere og i særdeleshed den såkaldte ældrebyrde, og når valget er overstået, forsvinder det hele op i luften som varm luft.

Apropos ældrebyrde - hvem har egentlig fundet på den nedladende og uforskammede titel til en befolkningsgruppe, der har bygget hele dette samfund op?

Samfundet skulle lige prøve at byde de indsatte i fængslerne de vilkår, som mange på plejehjem må leve under, for slet ikke at nævne et ramaskrig af dimensioner, der ville blive, hvis samfundet tilbød diverse flygtninge plejehjemsvilkår at leve under, som mange ældre er tvunget til - sikken ballade der ville opstå.

Alle såkaldte velmenende organisationer ville melde Danmark til diverse menneskerettighedskommissioner med efterfølgende påtaler.Men når det bare drejer sig om de gamle og slidte, så er det lige meget.

Stor respekt for det personale, der mod alle odds prøver at give de ældre en nogenlunde værdig alderdom - men politikere, skam jer.Jeg ønsker ikke at blive gammel og ikke kunne klare mig selv under de vilkår der desværre er kommet i vores land, så hellere en pille og komme herfra med værdighed.