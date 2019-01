Rettidig omhu eller i fuld ordlyd - "Intet tab skal os ramme, som ved rettidig omhu kunne afværges."

Det begreb vil vi gerne henlede politikernes opmærksomhed på i forbindelse med det niveau, vi ønsker for ældreplejen i Odense.

Efter 2019 går Værdighedspulje-midlerne sandsynligvis over i bloktilskuddet, og det betyder, at et betydeligt beløb til ældreplejen på 31,6 millioner kroner risikerer at ende i andre forvaltninger og ikke kommer de ældre til gavn.

Hvis pengene ender som bloktilskud, vil flertallet i byrådet så igen tage for sig af pengene fra ældreområdet, som de gjorde med klippekortet? Det medførte mange fyringer af omsorgspersonale i ældreplejen. Det må ikke ske igen - området tåler ikke flere forringelser.

Allerede i år er der skåret ned på budgettet for Ældre- og Handicapforvaltningen, og det er meget uheldigt, fordi antallet af plejekrævende borgere stiger, hvilket vi i Ældrerådet ofte har gjort opmærksom på.

Vi må allerede nu, inden budgetforhandlingerne for alvor går i gang, og det gør de snart, advare mod, at der sker forringelser for de ældste og svageste. Vi ser gerne nu, at politikerne handler og ikke bare udtrykker gode intentioner, som det skete op til valget.

Kodeordet for en værdig ældrepleje er tryghed, og utrygheden breder sig, når man ikke aner om det, der er bevilget det ene år, fjernes igen ved de næste budgetforhandlinger. Politikerne bør kigge lidt længere frem, når de skal lægge budget., hvis ikke de vil beskyldes for at give de ældste og svageste utålelige og uværdige forhold.