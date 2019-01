Ældrepolitik. Luk ikke Hjallese Plejecenter

Nu kommer der besparelser på ældreområdet i Odense. Kan det nu også være meningen?

Man har tænkt sig at lukke Hjallese Plejecenter - som er et af byens bedste plejehjem - for at spare penge. Kan man virkelig komme så langt ud i Odense Kommune, at et så velfungerende plejehjem skal lukkes?

Igen er det de ældre og svage, der skal rammes, når der skal spares. Og det kan bare ikke være rigtigt i dagens Danmark.

Der må være andre muligheder end lige de ældre og svage, når der skal spares.

Så, kære Odense Kommune, tænk jer nu om en ekstra gang, inden I lukker Hjallese Plejecenter. Der må da findes en anden mulighed for at kunne spare end lige et af byens bedste plejehjem.