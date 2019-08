Ældrepleje. Vi skal alle leve et godt liv

Læserbrev: Hvis vi som samfund skal forhindre yderligere underminering af ældreplejen, er det helt afgørende, at vi alle agerer vagthund. Således udtaler Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen. I høj grad en løftet pegefinger og måske lige så meget en form for nødråb. Men uanset hvad, så har den gode direktør jo evigt ret.

At mange kommuner er økonomisk på hælene er indiskutabelt, hvorfor sparekniven er et yndet politisk værktøj, som sjældent lægges tilbage i skuffen. Nu i denne tid hvor kommunerne planlægger yderligere besparelser, er det igen de ældre, som må lægge sig fladt ned og blive trampet på. For de flestes vedkommende er det borgere, der gennem et helt arbejdsliv har bidraget til vort samfunds opretholdelse og efter bedste evne svaret enhver sit.

Denne kendsgerning har vore beslutningstagere dog ikke så meget til overs for, men fortsætter ufortrødent i den samme rille.

Når vi nu ved, at der er tilført ekstra statslige midler til ældreområdet, er det grotesk at erfare, at disse pengebeløb er kanaliseret andre steder hen i det kommunale system. Pyt med såvel de gamle som svagelige er et overvejende mantra, som går igen og igen hos de politikere, der springer over, hvor gærdet er lavest.

Efter det seneste folketingsvalg blev der oprettet et såkaldt politisk forståelsespapir regeringen og støttepartierne imellem. Dette nærmest latterlige stykke papir er formentligt ikke de skrevne ord værd. I hvert fald er ældreområdet ikke tilstrækkeligt tilgodeset her.

Her i byen er borgmester Peter Rahbæk Juel i øjeblikket rundt på en charmeoffensiv for at tækkes de af kommunens borgere, der finder byen værd at beskæftige sig med. Tja, måske kan man ved brug af en lup finde nogle enkelte små guldkorn, som ikke er i disfavør for byen.

Det er naturligvis helt fint, at nogle hundrede borgere møder op til disse samlinger. Hvorvidt man får stukket blår i øjnene, skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Men jeg har en formodning om, at de fremmødte næppe er blevet ret meget klogere, end de var i forvejen.

Jens Hein Bonde har i søndagsavisen et glimrende indlæg, hvor han uden omsvøb og i præcise vendinger redegør for nogle af byens i hobetal mange dårligdomme. Hverken han eller vi andre skal acceptere den stigende ligegyldighed inden for ældreplejen. Det er uværdigt at ældre mennesker må leve en hverdag i uhygiejniske omgivelser og tilmed ikke få det bad, som burde være en selvfølgelighed.

Det er tankevækkende, hvad der kunne genereres af arbejdskraft indenfor ældreplejen, hvis Odense Kommune var mindre ødsel og gavmild i forbindelse med Tinderbox og andre ligegyldige events.

Vi skal alle kunne leve et godt liv, udtaler Bjarne Hastrup endvidere. Gid vore lokale politikere ville tage dette ad notam.