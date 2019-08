Ældrepleje: Plejecenter Øst, ja tak

Læserbrev: Min mor er blevet fysisk dårlig, og efter flere indlæggelser på OUH havde hun brug for en plejehjemsplads. Da ansøgningen først gik igennem (det var ikke det nemmeste at opnå), søgte vi en plads med det samme.

Jeg havde nogle fordomme om enkelte centre i Odense, og Plejecenter Øst var en af dem. Så da hun blev tilbudt Plejcenter Øst med det samme, skulle jeg lige tænke over det, inden jeg sagde noget til min hende. Jeg havde en god dialog med pladsanvisningen, og her synes man, jeg skulle se stedet, inden vi besluttede os.

Jeg mødtes med en leder, og hun fulgte mig til den anviste bolig. Den atmosfære, jeg oplevede ved at gå dertil, var hygge, møbler på gangene, der passede ind i miljøet, stille og roligt, og alt det personale, jeg mødte på vejen, hilste.

Boligen var en "balsal" med så megen plads, at en del af min mors egne møbler kunne komme med. Sødt, venligt og forstående personale med en god portion humor. Alle er fagligt kompetente, der hver yder min mor det allerbedste.

Jeg var solgt til dette sted, det samme var min mor over min begejstring, og hun takkede ja med det samme. Hun flyttede ind dagen efter og har aldrig siden fortrudt dette plejecenter.

Vi, hendes børn, kan kun sige, at vi er evigt taknemlige for, at det blev dette plejecenter, og er ærgelige over, at det er adressen, der får de pårørende til ikke at ville have dette som bolig for deres kære. Vi vil ønske, at alle de, der får tilbudt dette plejecenter, også vil sige ja tak.

Vi takker personalet alle som en. Gør som I plejer at gøre/være, så høster I alle mange roser.