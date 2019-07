Ældrepleje. Jeg vælger en anden hjælp til sin tid

Læserbrev: Det er rart, og anbefales kraftigt, at bo længst muligt i eget hjem. Oftest med hjælp fra kommunen. For at blive godkendt, kræves der en del, ofte timelange besøg af visitatorer fra kommunen, hvorpå du, efter en lang ventetid, kan være "heldig" at blive bevilliget flg:

Støvsugning hver tredje uge - ingen gulvvask. Der tørres kun op på steder, der måtte være spildt noget på gulvet. Af hensyn til personalet, der ikke må vride gulvklude.

Vinduespudsning, samt aftørring af støv på "højere" flader, som malerier, overskabe, reoler og andet, udføres ikke, da hjælperne ikke må stå på stole eller skamler for at nå op. Lavere flader, som fx. vindueskarme og borde, aftørres heller ikke, hvis der står nogle af beboerens ting på disse, da der ikke må "flyttes om/på" noget.

Hjælp til personlig pleje, såsom bad, sker én gang ugentlig. Skift af sengetøj, opvask og andet, kan "byttes" med en støvsugning, da kommunens hjælpere kun har kort tid i hvert hjem, til diverse opgaver.

Som tidligere stue-køkkenpige på to prægtige plejehjem i mine unge år, vælger jeg privat rengøring, den dag jeg selv får behov for hjælp, da vor tids såkaldte "ældrevelfærd" ikke når i nærheden af dét, vi oplevede - at kunne give de ældre respekt, omsorg og trivsel i deres hjem, som på plejehjemmene.