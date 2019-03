Ældrepleje. Det handler om ordentlig ledelse

Der er lige nu stærk fokus på de ældres forhold på vore plejecentre. I den forbindelse gøres igen og igen opmærksom på, at centrene fattes penge. At bemandingen er for ringe.

Jeg vil forsøge at sætte fokus på endnu et vigtigt spørgsmål, nemlig spørgsmålet om ledelse.

Min egen oplevelse som pårørende til en nu afdød mor, der i løbet af et par år var på to forskellige kommunale plejehjem i Odense, var, at jeg oplevede en voldsom forskel på den omsorg og pleje, de ældre modtog. Forskellen lå i ledelsen af de to hjem. Det er ledelsens opgave at motivere de ansatte til at yde deres ypperste. Det er ledelsens opgave at arbejde for et godt og frugtbart samarbejde mellem de ansatte. Det er ledelsens opgave, at de ansatte har helt styr på, hvad deres opgaver er, og hvor deres ansvar ligger.

Mon man er opmærksom på, hvor stort et ansvar det er at ansætte kompetente, tydelige og dygtige ledere på vore plejecentre?