Ældrepleje. Arbejdet skal forgyldes

Læserbrev: Vi ældre føler os snart som tv-stjerner, der aften efter aften i tv-nyhederne underholder med det samme nummer om manglende hjemmepleje.

Alle er enige om, at der skal findes en løsning, men hvordan?

Her er flere ting på spil: Økonomien, mangel på uddannet personale i hjemmeplejen, omtale og respekt for faget. Hvor skal pengene komme fra? Hvad vil det koste at opretholde den nuværende velfærd om fem år?

Lad os sige, at midlerne er tilstede. Er der så uddannet personale nok til den tid?

Vi har kun en lille årgang af unge. Hvor stor en andel af disse unge ønsker at tage en uddannelse til en hverdag med stresset og nedslidende arbejde, tilmed et nedvurderet arbejde?

Derfor skal arbejdet i hjemmeplejen lønnes og forgyldes helt anderledes. Vi kan jo komme derhen, hvor det ikke er økonomien, men hænder der mangler. Hvad så?