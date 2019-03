Ældreomsorg. Det er vigtigere end alt andet

Er det ikke snart på tide, at Folketinget tager sig sammen og får lavet landsdækkende regler for, hvordan vores ældre og handicappede skal behandledes ude i kommunerne?

Der er meget tydeligt for næsten alle, at kommunerne overhovedet ikke magter opgaven, og i flere tilfælde går langt over stregen for, hvad man med anstændighed kan byde vores borgere. Det kan ikke være rigtigt, at det er byskiltet, der afgør, hvor mange gange man kan komme i bad, få gjort rent eller få hjælp til et handicap.

Nej lad os få nogle regler, der er nemme at forstå, også for kommunerne, og som indeholder minimumsydelser og etiske regler, der gælder for alle borgere, uanset hvor man tilfældigvis bor. Nogle ydelser som kan tåle dagens lys i stedet for, at aviserne er fyldt med ulykkelige skæbner om ældre og måske syge medmennesker, der bliver behandlet direkte umenneskeligt i et land som vores.

Lad være med at sige, at der ikke er råd - det skal der være råd til. Jeg kan ikke komme i tanke om noget, der er vigtigere. Kan du?