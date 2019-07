Ældremad. Hånden på kogepladen

Læserbrev: Det er ikke en hemmelighed, at vi i ældrerådet gerne ser, at maden bliver lavet på plejehjemmene. Som det allerede nu sker på de private plejehjem.

Maden til de kommunale plejehjem bliver produceret og nedkølet på Byens Køkken til senere opvarmning. Ditto gælder for maden til de hjemmeboende. Byrådet fandt for år tilbage, dette var en god og billigere løsning, hvorfor man lavede en mangeårig kontrakt på ordningen. Der i dag er dyr at komme ud af. Desværre.

Desværre, fordi som det ofte sker og viser sig, er en løsning til alle ikke altid er en god løsning. Der hersker ingen tvivl om, at Byens Køkken, gør sit ypperste for at opnå de bedste resultater. Har løbende nedsat produktionstiden, og de bruger de bedste råvarer. De gør også en stor indsats for at få de småtspisende ældre til at spise mere. Udvikler mad, der giver mere appetit og er nemmere at tygge og synke. Ældre har ofte synkebesvær, grundet tørhed i mundhulen. Så hvad er så problemet?

Problemet er, at opvarmet mad aldrig bliver som frisklavet mad. Det gælder ikke kun fiskeretter, men også mange retter, lavet med hakket kød. Og så er duften af frisklavet mad ikke nævnt. Dette og meget mere kan der læses om i en uvildig undersøgelse lavet af Epinion.

Mange politikere i Odense, ønsker faktisk det samme som Ældrerådet, nemlig at maden bliver lavet på plejehjemmene. Og byrådet har derfor sat forsøg i gang på flere plejehjem, der har vist positive resultater. Bl.a. med gæstekokke. Det hilser vi i Ældrerådet velkommen.

Politikerne står foran besparelser og nye budgetter. Der vælger vi i Ældrerådet at tro på de signaler, vi hører, at politikerne gør deres ypperste for de ældre på madområdet. Således at maden kommer tilbage. Snarest. Og indtil da vil forsøgene køre videre.

Forsøg der vil vise nye muligheder. Der vil Ældrerådet gerne bidrage med ideer og tanker. Populært sagt gerne lægge hånden på kogepladen, sammen med politikerne. Så alle beboere får del i den varme mad på plejehjemmene. Hermed er invitationen sendt til Rådmand Søren Windell og resten af udvalget.