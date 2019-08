Ældremad. Det handler om menneskesyn

Læserbrev: Jørgen Juul Rasmussen spørger i et læserbrev 8.august, om jeg er enig i, at den konservative rådmand Søren Windell har indtaget en uriaspost, og at han indtil nu har passet sin metier på glimrende vis. Helt enig.

Men nu må han have lugtet den socialdemokratiske madkultur i alle detaljer fra leasingkontrakten med Byens Køkken, som Socialdemokraterne står fadder for, og som hindrer, at der kan laves frisk tillavet mad i de eksisterende plejehjemskøkkener, hvad de konservative i forhold til deres valgprogram ønsker.

Det handler om politisk og administrativt ansvar og at gøre, hvad man kan for at forsøge at overholde sine valgløfter og dermed om politisk troværdighed. Hverken Jørgen Juul Rasmussen, Søren Windell, de øvrige byrådsmedlemmer eller undertegnede ønsker formentlig at komme til ufrivilligt at skulle leve af opvarmet mad fra Byens Køkken, men det er de ældre på de fleste plejehjem tvunget til, fordi de i modsætning til hjemmeboende ældre ikke har noget frit valg.

De færreste læsere er næppe i tvivl om min baggrund for at udtale mig, og jeg vil opfordre byrådet og ikke mindst rådmand Søren Windell til at tage klar stilling i dette stærkt omdiskuterede spørgsmål, som i høj grad handler om de ældres livskvalitet de sidste leveår.

Hvor er borgmesterens og socialdemokraternes menneskesyn?

Alt handler ikke bare om penge. Leasingkontrakten er en skandale, hvor Socialdemokraterne stikker hovedet i busken.

Hvilket politisk parti sætter spørgsmålet til seriøs drøftelse på byrådets dagsorden, så ordningen med Byens Køkken kan aftrappes, og så alle plejehjem på sigt igen laver maden fra bunden i de eksisterende plejehjemskøkkener?

Sker det ikke, udviser byrådet arrogance og ligegyldighed i forhold til de svageste ældre på plejehjem, men de skal jo nok alligevel snart dø - er det sådan menneskesynet har udviklet sig?