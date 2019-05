Ældrebyrden, de ikke havde et svar til

Det var under TV 2-debatduellen forleden, 18-årige Wesam Alkhalili spurgte: "Hvad vil I gøre for mine forældres fremtid " til Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen. De anede ikke, hvad de skulle svare - og roste ham derfor for spørgsmålet, de ikke forstod. Ligesom de fleste andre politikere heller ikke ved det.

Jeg har selv her under valgkampen stillet spørgsmålet: "Hvad vil I politikere gøre ved den boble af ældre med anden etnisk baggrund, der vil gå hul på om få år?"

Enten forstår politikerne ikke spørgsmålet eller problematikken og ved derfor heller ikke, hvad de skal svare. Eller endnu værre svare med tåbelige standardsvar. Som: De må lære sproget, spise svinekød eller rejse hjem. Ude i hampen-svar. Hvem siger, de er muslimer? Hvor skal de rejse hen, de er danskere?

Eller også er svaret: "Derfor skal vi også passe på, hvem vi lukker ind."

Havde Wesams forældre regnet med, at han ville tage sig af dem, som deres kultur byder? Men Wesam rejser måske til en anden by for at arbejde. Måske tænker Wesam, at problemet bliver endnu større, hvis forældrene blive syge, demente og skal på plejehjem. Derfor spurgte han. Og fordi politikerne over en kam ikke forstår problemet - eller ønsker at forstå det - vil Danmark om føje år stå med en hel ny gruppe ældre, vi ikke aner, hvad vi skal gøre med. Deres sygdomme, manglende sprog, dårlige økonomi og anden kultur.

Om det bliver Mette eller Lars, der bliver statsminister, er et fedt. Aben følger med. Og det kan blive dyrt, at de ikke kendte svaret. Og sørgede for personale og pladser på plejehjemmene i rette tid.