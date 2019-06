Læserbrev: Så skal der grus i kæden. Lederen på side to i dagens avis, skrevet af ingen mindre end redaktionschef Jørgen Volmer. Hvilket ærinde har den gode avismand med sådan en gang vrøvl om et lille tiltag med hjælp til travle børneforældre? Der er penge til den røde kasse, og Volmers farve skinner igennem.

Det kan ikke være rigtigt, at en plejemor, der yder en service og måske senere på dagen alligevel ruller en tur med børnene, skal klandres. De røde ser da også penge i alt. Det er lang tid siden, at Volmer og undertegnede har haft små børn, men en fremstrakt hånd behøver ikke at koste penge!