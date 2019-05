ÆRgerligt, Uffe Clausen

Hr. Uffe Clausen - medlem af Ældrerådet i Odense på femte måned - retter i et læserbrev her (3. maj) skarp kritik af et navngivet medlem og efterlyser konkrete resultater, på trods af at Ældrerådet (ÆR) er et råd og et rådgivende, ikke et besluttende, organ.

ÆR har nedsat syv faste arbejdsgrupper, men har sideløbende ad hoc-grupper, hvor jeg kan nævne Pårørendegruppen, som blev nedsat, for at vi kunne være proaktive og forsøge at få indflydelse på pårørendepolitikken. Der er også i lighed med sidste år nedsat en arbejdsgruppe til at arrangere FN's Ældredag i oktober.

På femte måned har hr. Uffe Clausen ikke ydet en eneste times arbejde i én eneste af de arbejdsgrupper, som ÆR nedsatte umiddelbart efter seminaret efter sidste valg, idet han som det eneste medlem af ÆR har valgt ikke at være medlem af en eneste arbejdsgruppe. Disse syv arbejdsgrupper har udarbejdet værdigrundlag og arbejder ud fra disse, men er naturligt begrænset af politiske beslutninger.

Hr. Uffe Clausen føler sig ikke stor nok til at tage ansvar og indgå i og samarbejde i grupper, men samtidig er han lille nok til at svine andre medlemmer til i fuld offentlighed. Det tegner desværre ikke til at skabe et rart samarbejdsklima i ÆR.

Jeg må sige til Uffe Clausen: Tag ansvar!