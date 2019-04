Åløkkeskoven. Odense skal stadig være grøn

Læserbrev: I mandagens avis er C. Møller bekymret for et kommende boligbyggeri i Åløkkeskoven, og han spørger, om By- og Kulturudvalget mener, at visionen om Odense som Danmarks grønneste storby ikke gælder for skoven.

På vegne af et samlet By- og Kulturudvalg er jeg glad for at kunne svare på de spørgsmål, som C. Møller rejser, og ikke mindst indledningsvis slå fast, at visionen selvfølgelig gælder for hele Odense. I forhold til den privatejede grund, som grænser op til Åløkkeskoven, har forvaltningen ikke modtaget en anmodning om at påbegynde et planarbejde for et eventuelt boligbyggeri. Der er altså ingen proces i gang, og derfor har der heller ikke været noget til politisk behandling i udvalget. Lige nu er der således ikke taget stilling for eller imod et boligbyggeri på matriklen. Derimod har Ejendomsselskabet Olav de Linde sendt en ansøgning om tilslutning af en ny vej til Mogensensvej. Den nye vej skal forbinde Mogensensvej med cirkuspladsen, hvor selskabet ønsker at etablere 37 parkeringspladser til brugere af det eksisterende erhvervsområde. Denne ansøgning er forvaltningen i gang med at undersøge, hvilket blandt andet indebærer krav til skiltning, belægning, beplantning med videre. Når undersøgelserne er afsluttet, træffer forvaltningen en afgørelse. Selve vejanlægget i Åløkkeskoven kræver ikke en byggetilladelse fra Odense Kommune. Den del af skoven er privatejet, og fredskovspligten er tidligere blevet ophævet af Naturstyrelsen. Således har forvaltningen eller udvalget ingen indflydelse på, om der bliver fældet træer i den private del af skoven. Åløkkeskoven er smuk natur i centrum af Odense, og derfor skal arbejdet på området også ske med størst mulig hensyntagen til den omkringliggende kommunale fredskov.