Odense Kommune kalder byen for "Danmarks grønneste storby". Det er meget visionært.

Vi skal passe på den natur, vi har, og gerne have mere af det.

Odense gør en dyd ud af at informere om, at hver gang der fældes et træ i forbindelse med letbanen, så plantes der to nye. Men Odense Kommune er åbenbart ikke interesseret i at bevare et stykke sjældent bynært skovområde i Odense C. Man agter nemlig at lade en investor fælde ca. 1,2 hektar skov i Odense C for at etablere boliger i Åløkkeskoven.

Hvad er årsagen til, at By- og kulturudvalget ikke har samme interesser for Åløkkeskoven som for resten af Odense? Hvorfor vil By- og Kulturudvalget tillade, at der bygges boliger i et skovområde, når aktindsigter viser, at flere embedsfolk vender tomlen nedad for projektet? Kan By- og Kulturudvalget med Jane Jegind i spidsen mon forklare logikken bag denne prioritering?

Jane Jegind har ved en tidligere lejlighed ytret, at "kvalitet i byudvikling er (...) at sikre en igangværende udvikling bygger videre på byens eksisterende kvaliteter".

Åløkkeskoven er en over 500 år gammel skov, men den har måske ikke æstetisk kvalitet nok til at være en del af den grønne storby?