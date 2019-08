Læserbrev: Det er imponerende, hvor meget spalteplads en højtråbende erhvervsmand kan få, fordi han ikke må servere vin hvor som helst og når som helst, han gerne vil. Når Odense Åfart bliver bedt om at stoppe med den bevidste overtrædelse af bevillingen, så reagerer indehaveren som en fornærmet Trump og truer med finde en anden sø at sejle i.

Man må håbe, at kommunen ikke lader sig skræmme, men har format til at sikre, at den ene forretningsdrivende ikke ødelægger det for den anden. For eksempel burde nogen rydde op i skoven af skilte, som vi vælter rundt i på Odenses gågader; det er de enkelte forretningsdrivende åbenbart heller ikke i stand til.

Vi har brug for en kommune, der ikke lefler for enhver, der vifter med tegnebogen eller brøler i avisen.