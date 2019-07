Åbne spørgsmål til OB. Må Fynsk fodbold samlet løfte sig

Kommentar. Sæson for superliga er igang, og OB er Fyns flagskib. Her er de fleste af sponsorindtægterne samlet, samarbejdsklubberne involveret tættere end nogensinde før, og Odense Kommune bakker pænt op på mange fronter. Tilhængerne er også størst forsamlet her. Det er godt og samlende for Fyn,og det er der mere end nogensinde brug for. Skal fynsk fodbold vokse, skal lokomotivet trække resten.

Jeg og mange andre havde håbet, at sportsredaktionen havde mandat og skarphed til at stille nedenstående spørgsmål. Det er ikke sket, derfor gør jeg det. Vi er mange, som bestemt ikke søger syndebukke, men som ønsker det bedste for hele fynsk fodbold. Derfor må det være naturligt at stille følgende spørgsmål:

Hvorfor er det, at OB tilsyneladende opnår væsenlig færre transferindtægter på lukrative spillersalg end andre superliga klubber? De tre mest oplagte eksempler er Rasmus Falk, Grytebust og nu ser det ud til at gå samme vej med Tverskov og Barett. De ladet kontrakterne løbe ud, og OB får ikke en krone.

Hvorfor er det, at OB ikke i god tid kan forlænge lidt længeresigtet, give kortsigtede markante lønstigninger og dermed som noget for noget indbygge former for klausuler med henblik på videresalg og dermed tjene penge til videreudvikling af den gode udvikling? Sådan foregår det i mange andre superligaklubber. Måske er der en grund til, at OB ikke kan?

Er OB for nærig med kortsigtede udgifter og går dermed glip af mere langsigtede indtægter? Er OB alt, alt for forsigtig? Er vi nået dertil, at økonomitilpasning (læs besparelser) skal afløses af udviklingsledelse? Tabte point i sæsonstarten kan hurtigt kompenseres af omkostninger, som måske på kort sigt ser store ud, men som på den langsigtede linje er en god investering. Er vi igen alt for forsigtige?

Det bemærkes ihvertfald, at OB får betydelig færre indtægter end sammenlignelige konkurrenter. Er det rettidig omhu? Og ville det blive betragtet som økonomisk forsvarlig ledelse i den øvrige del af Thorborgs forretningsimperium? Svar udbedes.

Hvorfor er det, at OB partout sælger klubbens allerstørste talenter (Mathias Jørgense, Gustav Grubbe m.fl. ), inden de har spillet 10 kampe på allerhøjeste i niveau? Fik de en okay lønstigning og blev motiveret til at konsolidere sig bare et år frem, kunne der jo være tale om væsenlig større transfers. For begge parter. Kig på FCN og Vejle som eksempler. Har klubben virkelig så akut et behov for at få penge i kassen? Vil akademiet ikke kunne skabe endnu større indtægter med en længeresigtet strategi?

Kort sagt har OB og fynsk fodbold generelt behov for og krav på svar. I modsat fald er der ikke noget at sige til, hvis OB skal kæmpe endnu hårdere for at få en fynsk fodboldenighed. Og ej heller at skatteyderne spørger sig selv, om opbakningen forvaltes godt nok.

Er OB dygtig nok, i et, indrømmet, svært, marked? Gør klubben sig umage nok? Er det tilstrækkelig realisme og nøgternhed i ledelse sammenhængende? Bliver alle ledere vurderet på de resultater, der skabes? Man må ikke håbe, at vi når dertil, hvor tankerne ikke kan undgå at strejfe ordet nepotisme. Indtil videre nægter jeg at tro på det.

Med det ønske, at fynsk fodbold samlet kan løfte sig.