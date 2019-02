40 km/t uden skyggen af vejarbejdere

Læserbrev: Til stor undren kunne man se i nyhederne på TV2, at mange var taget i en hastighedskontrol på Svendborgvej/Hestehaven. Hvis man har kørt 60 eller derover, er det en betinget frakendelse af kørekortet, da der er vejarbejde.

Vi, der bor i SØ, er afskåret af SV efter lukningen af Hestehaven, så vi må over Højby og kører tit på den nævnte strækning. Her har man det sidste års tid set skilte strøet rundt med 40 km/t og de sidste måneder uden skyggen af en vejarbejder.

Så hvorfor ser politiet ikke på dette, da det er en indfaldsvej, i stedet for at agere pengeopkræver for staten? Jeg ved, at spørger man politiet, kommer der blot et forblommet svar angående sikkerhed.

Hvorfor ikke lægge færdselsafdelingen under told og skat? Til orientering kan jeg sige, at jeg ikke har fået en bøde, men jeg harmes.