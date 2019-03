Erik Ravn kritiserer direktørlønningerne og smider forkerte tal på bordet i sammenlingningen imellem håndværkeren og direktøren, for han glemmer håndværkernes personlige tillæg. Men lad nu det ligge. Det sjove ved hele historien er, at 3F siden 2013 har mistet 50.000 medlemmer - så imens medlemmerne flygter væk fra 3F kan Erik Ravn slet ikke se, at des mere surt og svært 3F gør arbejdet med at lede danske virksomheder, des højere presser de direktørlønningerne op. Ikke ned.