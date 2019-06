30-året for begivenhederne på Den Himmelske Freds Plads

Tian An Mien - for 30 år sidenTankmanden: Natten mellem den 3. og 4. juni 1989 fulgte jeg med så godt jeg kunne i begivenhederne på Den Himmelske Freds Plads, Tien An Mien i Beijing. Dengang medlem af Venskabsforbundet Danmark-Kina og rejseleder samme måned for en delegationstur, kunne jeg ikke tro, at Folkets Befrielseshær ville skyde på sine egne. Og jeg så med forfærdelse på, at tankmanden med sine plastposer blev fjernet foran de fire tanks. Senere fulgte alle løgnene om, hvad der egentlig skete på pladsen.Turen jeg skulle have stået i spidsen for blev aflyst. Og medlemsskabet af Venskabsforbundet ophørte. I stedet blev mit fokus på Demokratibevægelsen i Kina. Især på grund af en kronik af Niels Helveg Pedersen i Politiken.Netop nu er jeg i gang med Jung Chang: "Mao, Den ukendte historie." Et langt vidnedsbyrd om Maos uhørte kynisme og brutalitet for at opnå magten - og ikke mindst beholde den. På omslaget står der, at 70 millioner omkom - i fredstid!Ikke alle har dog glemt begivenhederne dengang. Vores egen lokale Jens Galschiøt lavede Skamstøtten, der nu står i HongKong - et motorvejsskilt har han også fået op, der minder folk om det. Og som jeg har forstået det, er der i hans galleri en mindeudstilling hele juni.Ellers er det jo småt med kommentarer fra politisk hold. Hensynet til stormagten Kina vejer for tungt.Men jeg glemmer aldrig synet af tankmanden, der pludselig blev fjernet. Hans skæbne er fortsat uvis.