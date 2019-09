2. etape. Det er VU-spin

Læserbrev: Frank Eistrup beder mig, i et læserbrev 5. september, om at uddybe mit synspunkt - at Venstre skylder penge. Den opfordring tager jeg gerne imod. I sit forsøg på at blive borgmesterkandidat er Christoffer Lilleholt i gang med, hjulpet til af Frank Eistrup og andre sortseende debattører, at piske at en stemning op imod letbanen og byudviklingen i Odense. Ved at bryde aftalen om letbanens 2. etape, forsøger Christoffer Lilleholt at bruge aftalebruddet til at love forbedringer på velfærden. Det kan han bare ikke. Før han kan love forbedringer på velfærden, skylder han og Venstre en forklaring på, hvordan han vil rulle de velfærdsforbedringer tilbage, som velfærdsprocenten har bidraget med, og som Venstre er imod. Han skylder en forklaring på, hvordan han vil finde de penge i omprioriteringen til velfærd, som hans parti ikke vil være med til. På trods af at det i fire år har sagt, at vi "bare" kan omprioritere i stedet for at hæve skatten. Endelig kan han ikke bruge de penge, som han ikke vil investere i letbanens etape 2, uden at pege på, hvor de skal komme fra eller forholde sig til det faktum, at etableringen af letbanens etape 2 ligesom etape 1 afhænger af, at vi skaffer investorer udefra til at finansiere projektet. At det er udspekuleret VU-spin fra Christoffer Lilleholts side, er ganske tydeligt, når han konsekvent omtaler letbanens etape 2 som "letbanen til Vollsmose". Selv om han udmærket ved, at den skal gå fra Seden til Odense Zoo. At kæde det sammen med Vollsmose lyder bare bedre/dårligere i den manipulation, han forsøger at skabe.