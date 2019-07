1959: Stor udvidelse af den gamle remise

Den gamle sporvognsremise på Sdr. Boulevard, der siden sporvejenes nedlæggelse havde tjent som værksted og klargøringscenter for bybusserne, gennemgik for 60 år siden en større udvidelse og modernisering. De gamle garager blev lavet om til nye, velindrettede værksteder, og den store sporvognsremise blev omdannet til en hypermoderne klargøringsbane til busserne. Vognene stod parkeret udendørs om natten, men blev opvarmet med varmt vand direkte fra virksomhedens store centralvarmeanlæg, således at både motorer og vognrum var varme om morgenen. På billedet ses fire af busserne parkeret i det nye anlæg. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

Som abonnent kan du få adgang til alle udgaver af Fyens Stiftstidende siden 1772. Log in på fyens.dk og vælg e-avisen.