1959: Rundskuetombola på Flakhaven

En af de faste traditioner i forbindelse med årets rundskue var for 60 år siden åbningen af tombolaen på Flakhaven dagen før selve rundskuet. Tombolaen var kendt for sine mange og fine gevinster - og flotte nittegevinster. Hele overskuddet gik til sociale og velgørende formål i Odense. På dagens billede ses tre kendte Odensefruer ved åbningen, hvor de købte hver et lod. Det er fra venstre fru stiftamtmand Høirup, fru borgmester Holger Larsen og fru politimester Martensen-Larsen. De blev - karakteristisk for tiden - omtalt ved deres mænds navne og titler, og navnet på tombolaens bestyrer blev ikke nævnt. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

