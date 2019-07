1959: Altona slog OB 5-2

Før en række "feriekampe" fik OB for 60 år siden på Odense Stadion kam til sit hår, da klubben mødte tyske Altona, der efter at have ført 1-0 ved halvleg fuldførte opvisningen til slutresultatet 5-2. Blottelser i OB's forsvar og en dag, hvor intet ville lykkes for Jørgen Leschly, var ifølge avisen de væsentligste årsager til nederlaget. Tyskerne førte 1-0 ved pausen, men Svend Hugger sørgede for udligning kort inde i 2. halvleg. Tyskerne kom på 5-1, før Ib Hauervig scorede kampens sidste mål. På billedet ses den tyske målmand Banse redde et mål for tæerne af Jørgen Leschly. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

