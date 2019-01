16-årig: - Jeg er træt af at se jeres dansende deller på Instagram

Flere danske unge piger er begyndt at lægge billeder op på de sociale medier, hvor de fortæller om, hvordan de har det med deres krop, og hvor kede ad det de er over at være overvægtige - er det kun overvægtige piger, der må sige, at de vil tabe sig?

Jeg sidder her meget undrende. Jeg har lige læst et opslag på Facebook, hvor en overvægtig pige fortæller om, at hun er perfekt, og hun er god nok. Jeg er enig i, at alle mennesker er gode nok, men det var mere de kommentarer, der kom på opslaget, der fik mig til at undre mig over, hvis nu jeg lagde sådan et opslag op, hvordan ville folk så reagere?

Jeg ser det, som om det kun er overvægtige piger, der må udtrykke deres følelser om deres krop. Hvis jeg lagde et billede op af min tynde krop og sagde, at jeg gerne ville tabe mig - så ville jeg blive stemplet. Fordi det kan jeg ikke, når jeg er tynd. Så det har jeg ikke brug for.

Hvorfor er der ingen tynde piger, der udtrykker deres følelser omkring deres krop på sociale medier? Jeg er træt af at høre om jeres krop, og jeg er træt af, at jeg ikke kan sige til nogle, at jeg gerne vil tabe mig uden, at de kommer med spørgsmål. "Hvorfor vil du gerne tabe dig? Har du en spiseforstyrrelse? Du har ikke brug for at tabe dig. Er vi enige?"

Jeg bliver ikke ked af disse spørgsmål, men det går mig på, at vi lever i en verden, hvor alle ikke kan udtrykke sig om deres krop. Folk siger til mig, at jeg skal være tilfreds med, hvordan jeg ser ud, men hvad de om det? Det kan godt være, at jeg er tynd, men hvad betyder det, hvis jeg ikke selv er tilfreds? Jeg er træt af at blive stemplet, hver eneste gang jeg udtrykker mig om min krop.

Andres mening betyder noget for nogle mennesker, men man bliver nødt til at tænke på sig selv, hvad angår ens krop. Alle kigger på modellerne, og andre er ligeglade. Jeg synes ikke, at modellerne er et forbillede, og jeg syntes ikke, at den overvægtige pige der sidder i hjørnet og græder er et forbillede.

I siger måske, at jeg tager fejl og I syntes måske, at os tynde piger har det nemt, men det er ikke tilfældet. Vi har det lige så svært. Svært ved at finde stramme bukser og den rigtige BH størrelse. Jeg siger ikke, at den perfekte krop findes, fordi det gør den ikke. Jeg mener bare, at vi alle sidder i samme båd. Vi er en generation. En generation der tænker meget på vores udseende. Jeg er træt af at se jeres deller på Instagram. Jeg vil have, at vi alle sammen kan udtrykke vores følelser om vores krop uden, at der skal komme en smart bemærkning.

Jeg er træt af jer feminister, der sidder og fortæller på åben skærm, hvordan kvindekroppen er bygget op og, hvordan vi kvinder burde være. I aner ingenting om noget. Vi lever i Danmark, hvor alle har samme stilling. Det handler ikke om, at vi kvinder mister vores stemmeret og vores værdighed, hvis vi ikke udtrykker det korrekt. Jeg synes, at det er forkert, at I belærer os kvinder om, hvordan en kvinde skal være.

Vi er alle sammen forskellige, og vi alle kan ikke være tilfredse over, hvordan vi ser ud. Jeg gider ikke høre på jeres prædikener om diverse ting og sager. Jeg vil høre om, hvad der gør jer glade og ikke, hvordan jeres krop ser du eller, hvordan jeres syn på den er. Vi er alle sammen ligeglade, om du er tyk eller tynd. Det fanger ikke vores interesse.

Jeg synes, at du inviterer til "hate" på de sociale medier, hvis du lægger et billede op af dine deller. I er måske uenige i min udtalelse, men det nytter ikke, at I lægger billeder op af jeres deller og bagefter græder ved mor, fordi én person har skrevet en grim kommentar, hvis du er gammel nok til at poste et billede af dine deller, så er du også gammel nok til at vide, at vi lever i 2019 og det kan ikke undgås. Så stop jeres dansende deller på Instagram og Facebook.