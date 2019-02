- Jeg savner Erik Simonsen

Af og til tager jeg mig selv i at se ud over det politiske landskab, som det tegner sig i Odense Byråd. Med ganske få undtagelser er det et deprimerende syn. Og heller ikke hvad man får at høre, stemmer sindet lettere.

Den absolut mest rammende karakteristik af sidste byrådsmødes ord-duel mellem Peter Rahbæk Juel og Jane Jegind blev givet af avisen, der havde indkapslet dele af den manglende dialog i tegneseriebobler.

Indimellem kommer jeg sådan set til at savne rådmand Erik Simonsen. Han forstod om noget at slække på den selvhøjtidelighed, de fleste synes at omgive sig med i dag - og så gjorde han noget helt, helt enestående. Han uddelte hver eneste måned en stor blomster-anerkendelse til månedens medarbejder.

Det er på tide, at Søren Windell genopfinder den dybe tallerken. Det må være muligt hver måned på lignende vis at sige tak for hjælpen - og godt gået - til en person, forening eller organisation, der yder en særlig indsats for denne bys demente medborgere. Evt. kombineret med en årlig demens-pris. Begge dele gerne som tiltag, der sætter fokus på især civilsamfundets aktører - og fjerner fokus fra politikerne.

Kan vi ikke gøre det bare lidt bedre? spurgte i sin tid statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Jovist kan vi så. Det er så lidt, der skal til.