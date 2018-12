- Jeg kan bruge jeres forargelse

Jeg havde overvejet at skrive et selvransagende debatindlæg i dagens anledning. Det er nemlig en ret god dag at lave lidt selvransagelse på.

I stedet vil jeg skrive en ønskeseddel til mange af jer, der ikke er politikere, og måske endda fremme noget selvransagelse hos jer.

Kære Facebook-debattør.

Du er meget kritisk, du vil helt sikkert ikke være med i et politisk fællesskab, og du har næppe siddet i hverken skolebestyrelser, fagforeninger eller i sportsklubben.

Men du har holdninger til alt og alle, og du udtrykker dem konstant, også en gang imellem på en meget uheldig måde. Jeg vil så gerne drikke en kop kaffe med dig, give dig et indblik i, hvordan verden hænger sammen uden for skærmen. Men ikke mindst, så synes jeg du skal have et nytårsforsæt om at tage ansvar et eller andet sted.

Prøv at være med til at tage beslutningerne i stedet for bare at kritisere hele tiden.

Kære unge menneske.

Jeg ved godt, du er stresset. Du bruger garanteret alt for meget tid på at få høje karakterer og mange "likes" på sociale medier.

Men du har så mange holdninger til vores samfund, og du har så mange oplevelser, der skal deles. Flere i de ældre generationer har ikke nødvendigvis den samme opfattelse af præstationspresset, som vi to nok deler.

Vil du ikke sørge for at tale højt om, hvordan du har det, og hvordan du oplever verden? Jeg tror, de personlige fortællinger er med til, at vi kan få sat gang i at ændre kulturen.

Kære medarbejder i det offentlige.

Jeg ved godt, mange af jer løber alt for stærkt. Jeg tror, der er brug for et opgør på det offentlige arbejdsmarked.

Der er nemlig mange, der ikke helt er overbevist om, at I har for travlt. Et opgør som I skal sætte i gang. I bliver nødt til at få flere til at forstå, hvordan jeres arbejdsliv er. Jeg ved godt, det måske ikke når at nytte alt for meget for jer, men det kan det for de kommende generationer.

Kære organisationsfolk.

Mange af jer sender os mange fine mails, men I følger meget sjældent op på dem. Til gengæld kræver I meget af os, når jeres vigtigste sag er i orkanens øje. Jeg håber sådan, at I vil begynde at invitere os ud, når I ikke er i orkanens øje.

I har en enorm opgave i at invitere politikere ind i jeres arbejde en gang imellem, uanset om I arbejder for bedre forhold for børnene eller de ældre, sundere natur, eller om I vil styre forholdene for virksomhederne.

Til alle jer andre.

Når I bliver forarget og har en lang ønskeseddel til mig som politiker, så vil jeg faktisk rigtig gerne have, at I sender den til mig. Det kan nemlig gøre mig meget klogere.

Godt nytår!