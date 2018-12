- I mange år ville jeg ikke erkende, at jeg levede i et voldeligt forhold

Nyligt deltog jeg i en underskriftsindsamling på initiativ af Danner. Målet var 10.000 underskrifter på, at psykisk vold skal være strafbart. Alle underskrifter er nu afleveret til justitsminister Søren Pape. Nu håber vi på en ny lov.

Derfor vil jeg tage det yderligere skridt at skrive om, hvordan det var for mig at leve med psykisk vold.

Det er utroligt svært at skrive om noget så personligt. Men det er et stort - og overset - problem. Derfor skal det frem.

Psykisk vold er langt mere udbredt end fysisk vold. En undersøgelse gennemført af YouGov i 2014 viser, at hver fjerde kvinde og hver syvende mand i dagens Danmark enten lever i - eller har levet i - et psykisk voldeligt forhold.

Det er mange mennesker, som udsættes for en behandling, der kan give evige ar på sjælden. Ar som aldrig går væk, og som er svære at tale om, fordi den psykiske vold ikke er synlig, og samtidig er så kompleks.

Nogle af mønstrene gik op for mig, da jeg for nogle år siden arbejdede som frivillig hos en gruppe voldsramte kvinder. Psykisk vold er ikke at sige skældsord og såre sin partner i et skænderi. Det handler om en partner, der dag ud og dag ind håner, kritiserer og er nedladende. Eller ignorerer en og anvender tavshed.

Politisk og lovgivningsmæssigt kan man gøre noget. Det er vigtigt, at emnet er på den politiske dagsorden, og det var godt, at Danmark i 2014 tiltrådte Europarådets konvention om emnet. Det kan skabe basis for en lovgivning på området. Lovgivning kunne give dem, der bliver ramt af psykisk vold et reelt grundlag at stå på.

Det kunne føre til en større erkendelse hos dem, der rammes af psykisk vold. For eksempel mig selv, som i mange år ikke ville erkende, at jeg levede i et voldeligt forhold. Det blev en del af min virkelighed. For jeg anede ikke noget om den form for vold. Den gav jo ikke synlige mærker og var derfor svær at erkende.

Der følger stor skamfølelse med psykisk vold. Den følelse bliver ikke mindre af at blive mødt med en holdning om, at den slags ikke sker for stærke mennesker. Ingen vil gerne fremstå som offer.

Jeg begyndte at leve i en parallel-/fantasiverden, hvor alting var perfekt og hvor karriere/økonomi/omverden/børn bare lige skulle falde på plads, så ville alt blive godt.

Min øjenåbner var flere ting. Vigtigst da jeg kunne mærke, at jeg var på vej til at miste mine værdier.

Langt vigtigere end politiske tiltag er viden. Når alle ved, at det sker, så er det ikke så skamfuldt at være udsat for det. Og hvis professionelle på området får værktøjer til at tale om det, så er der en vej ud.

Vi er flere, der må tale ud. Nu har jeg givet mit lille bidrag.