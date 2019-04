I sidste uge kunne man i de landsdækkende aviser læse, at otte VUC-afdelinger skal lukke til sommer. I otte byer vil der ikke længere være tilbud om voksenundervisning, og de nuværende eller kommende kursister skal indstille sig på at tage turen til den næste større by. Nogle vil gøre det, andre ikke. Resultatet vil være et fald i uddannelsesfrekvensen, og da undervisningen siden indførelse af selveje i 2007 er finansieret via et statsligt taksameter, kommer statskassen til at spare endnu flere penge på uddannelse, udover de 2 procent omprioriteringsbidrag, som statskassen i forvejen gennem de sidste år har høvlet af budgetterne.

Men skal vi ikke alle sammen spare, skal vi ikke alle sammen blive lidt mere effektive, vil nogle indvende. Det er jo markedets logik, at udbud og efterspørgsel regulerer omfanget og prisen på opgaverne. Og denne logik har politikerne i Danmark faktisk overgivet sig til, da de i 2007 indførte selveje og taksameterstyring.

Den neoliberale logik bag systemet er, at skolerne nu er sat fri og kan indtræde i en ædel kappestrid med naboskolerne om, hvem der gør det bedst og billigst. Selvom man i amternes tid udmærket var klar over, at driften af gymnasier og VUC ikke havde en ensartet pris, blev denne indlysende sandhed fejet til side, og det nye mantra var, at alle skal have den samme pose penge pr. elev/kursist. Der bliver ikke taget hensyn til, at aldersgennemsnittet på et lærerværelse kan give meget forskellige lønudgifter, eller at en beliggenhed midt i København fører til en højere husleje end en tilsvarende skole i Lemvig. Der bliver heller ikke skelet til, at det i tyndt befolkede områder er sværere at fylde klasserne og holdene op og derved sørge for en effektiv udnyttelse af bygningerne og lærernes arbejdskraft.

Konstruktionen er lidt absurd, når man tænker på, at der i kommunernes folkeskoleregi hersker en helt anden logik. Her bruger den dyreste kommune næsten dobbelt så mange penge per elev som den billigste, og det er langt hen ad vejen velbegrundet.

I mange år har ingen brokket sig over absurditeten, da stigende aktiviteter gav stigende indtægter for alle skoler. Taksameterstyring belønner vækst, men er en katastrofe i nedgangstider, fordi de faste udgifter til bygningen og personalet ikke bare kan skrues ned med kort varsel. Problemet opstår nu, og det vil fortsætte i nogle år endnu, fordi ungdomsårgangene er rekordlave.

Har Danmark råd til, at uddannelse bliver en vare, der bliver reguleret efter udbud og efterspørgsel? Nej, otte VUC-lukninger taler deres tydelige sprog, og mange lokalt forankrede politikere fra forskellige partier blander sig nu i debatten.

Ministeren afviser politisk handling, og hun har jo ret, når hun henviser til, at lukningen af afdelingerne på Langeland eller i Brovst bliver besluttet i VUC-bestyrelserne i Odense og Aalborg.

Politikerne har afgivet styringsredskaberne og ligger som de har redt, fristes man til at sige.

Statsligt selveje er ikke løsningen, hvis man som politiker har en ambition om, at uddannelse er tilgængelig for alle, uanset hvor i landet man bor. En enkelt skole er simpelthen for lille en enhed for at kunne tilgodese langsigtede uddannelsespolitiske mål.

Hvis ikke politikerne kommer i arbejdstøjet, bliver taberen Danmark. At spare på uddannelse i økonomiske opgangstider svarer vel til, at Novo Nordisk ville lukke deres udviklingsafdeling efter et år med stigende omsætning og indtægter.