- Hvad er det for folk, vi har i Venstre

Læserbrev: Løkke har gjort det godt. Der har været nogle småfejl, det sker jo altid her i livet, også i politik, men det går jo godt i Danmark.

Vi bliver rost for den bedste velfærd i verden, lav arbejdsløshed, især hvis man selv gør en indsats. Vi har den højeste BNP i andet kvartal her i Europa, og så er der en række venstrepolitikere, der vil have ham til at trække sig frivilligt tilbage som formand, selv om Venstre er gået stærkt frem ved de sidste to valg.

Hvad er det dog for nogle mennesker i Venstre, der vil sådan noget. Blandt os vælgere vil vi meget gerne beholde Løkke som formand for Venstre og som kommende statsministerkandidat.

Hold ekstraordinære generalforsamlinger i de vælgerforeninger, hvor formændene er imod, at Løkke fortsætter med et punkt på dagsordenen. Hvis I ikke er enige med mig, så trækker jeg mig som formand.