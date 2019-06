Ytringsfrihed er fint - så længe man mener det samme som Kældermennesket

Kældermennesker: Klaus Ewald fortsætter sin ondskabsfulde smædekampagne mod mig i Avisen Danmark 17. juni. I hans konspiratoriske verden er jeg en af de udefrakommende migranter, der forsøger at påvirke opinionen med politisk korrekt smooth talk.

Ewald forsøger tydeligt at mistænkeliggøre og miskreditere mig ved at reducere mig til muslim, forkynder, islamist og som en, der ønsker at undergrave Danmark. Ewald har tidligere beskyldt mig for at være "en af mange tvetungede debattører med muslimsk baggrund, som optræder som supporter for islamister og andre udskudselementer" i forbindelse med min kritik af hadprædikant Paludans misbrug af ytringsfrihed og politiets ressourcer. Ewald har på intet tidspunkt forholdt sig til substansen i mine indlæg. Ewalds tydelige modus er, at han går efter manden og ikke efter bolden.

Ewald minder mig en del om den russiske forfatter Dostojevskis hovedfigur i den berømte roman "Kældermennesket". Dostojevskijs kældermenneske er en ondskabsfuld, utiltalende, patetisk, selvoptaget 40-årig mand, der ved hjælp af en mindre arv har råd til at isolere sig og reflektere over tilværelsen. I sit arbejde på en ubetydelig post som embedsmand i det enorme russiske bureaukrati gjorde han mest ud af at være nederdrægtig og ond mod sine medmennesker.

Kældermennesket har ikke selverkendelse, men giver bittert omverdenen skylden for dets uindfriede drømme og sjælelige morads. Uden at være i stand til at lytte til andre og føre en åben, reel dialog insisterer kældermennesket at belære andre og dyrke sin rablende monolog.

I stedet for at fægte med åben pande og stille op for Paludans Stram Kurs, gemmer Klaus Ewald sig bag sin fine habit og advokattitel, og med kunstig distance forsvarer han Paludan og hans ønsker for Danmark. Krigsønsker som vel og mærke indebærer etnisk udrensning, deportation og floder af fremmede fjenders blod. Ewald hylder ytringsfrihed, så længe det er hans politiske holdninger og livssyn, man deler. Så snart andre anderledes tænkende ytrer sig, kravler Ewald straks op af kælderdybet og som en vred, selvhævdende og hadefuld skribent er han straks klar til at udgyde galde og nedgøre andre.