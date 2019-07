Vores varemærke er hygge - så stik turisterne et smil

Debat: Der står stadig sommerferie i kalenderen, og gæster fra hele verden er på besøg i Danmark. Men både når det gælder overnatningsform, aktiviteter og rejsemotiv, så er der stor forskel på for eksempel amerikanerne, tyskerne, kineserne og vores skandinaviske naboer. Her kan du blive lidt klogere på dem.

Danmark er i international målestok et meget stort turistland. Alene blandt de nordiske lande er vores andel af internationale turister næsten 50 pct. Det skyldes især Tyskland. I 2018 var der ikke mindre end 15.7 millioner kommercielle overnatninger fra Tyskland. Når du bevæger dig i sommerlandet og møder en turist, er det altovervejende sandsynligt, at det er en tysker. Hele 57 procent af alle overnattende gæster har tysk pas.

Men Danmark besøges af gæster fra hele verden. De udenlandske turister foretog 27,6 mio overnatninger i Danmark i 2018. Næstflest er nordmændene med 2.3 mio, og på tredjepladsen følger svenskerne med 1.8 mio. Fra USA var der i 2018 790.000 overnatninger, mens kineserne noteredes for 235.000.

Når der i Norge efter sigende kun er fire øl i en six-pack, er det næppe nogen overraskelse, at det er dejligt at være norsk hos os. For en nordmand er Danmark paradis, når man er vant til at betale 120 kroner for en fadøl i Oslo. Jeg spurgte på et tidspunkt en norsk kollega: Hvad koster en kasse øl hos jer? Han svarede: Der er der ingen, der ved.

Nordmændenes kendskab til Danmark er stort, og det er hygge, god mad og det danske værtskab, som er de stærkeste bevæggrunde for at vælge Danmark. Derudover er den korte afstand, mulighederne for cykling og forlystelsesparkerne trækplastre for nordmændene.

Svenskerne har i de seneste års vækst været akilleshælen for dansk turisme. De svenske overnatninger i Danmark er faldet med 18 procent siden 2003. I samme periode er de udenlandske overnatninger samlet steget med 3,8 millioner. Tilbagegangen fra Sverige til trods, så er Sverige dog stadig Danmarks næststørste marked målt på turismeomsætningen, som er 6.5 mia. kr.

For kun et par årtier siden kostede en svensk krone 1,25 dansk. Bytteforholdet er i dag sådan, at en svensker skal hoste op med 1,40 svensk for en dansk krone. Det er en væsentlig del af baggrunden for udviklingen. Udfordringerne fra det svenske marked slår naturligvis hårdest i Nordjylland og i Nordsjælland.

Tyskerne forbinder i stor stil Danmark med natur, strand og kyst, samt fred og ro. Tyskerne har ofte en hund med i stationcaren, og for tyskerne er det lykken at have en fiskestang i hånden. Anekdotisk fortælles, at tyskerne fanger flere laks i Danmark end i Norge. Når du på stranden ser en veludstyret autocamper med paragliding- eller surfudstyr ellers sågar en beachbuggy, så er det med stor sandsynlighed en tysker.

Der har de seneste år været meget hype om og omtale af de kinesiske gæster. Riget i midten med næsten 1.4 mia. indbyggere har været fremhævet som det helt store potentiale for turismen i Danmark. Hotellerne i Danmark mangler dog stadig at se potentialet indfriet. Vækstraterne har været relativt beskedne, og i absolutte tal kunne kun noteres 235.000 overnatninger i 2018.

Amerikanerne, der besøger Danmark, er populære i turismevirksomhederne, da de har et meget højt døgnforbrug på 2.300 kr. De kommer primært fra de store byer på øst- og vestkysten, hvor der er flest flyruter direkte til København. Samtidig er der mange af de cirka to millioner amerikanere, der har danske rødder, der ofte besøger Danmark. Heritageturisme, som det hedder med et næsten nudansk ord, er begrebet for denne type turisme.

Tal fra VisitDenmark viser, at turismen omsætter årligt for 128 mia. kr. og skaber hele 161.000 job. Turismen er afgørende for velstand og velfærd i Danmark. Fælles for mange af turisterne i Danmark er, at de fremhæver danskerne som hyggelige, venlige og imødekommende. Fra Dansk Erhverv skal opfordringen derfor lyde til alle om at fortsætte de gode stil.