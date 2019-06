Vores demokrati er under pres

Demokrati: I morgen er det valgdag. Men det er også grundlovsdag. En dag, hvor vi fejrer vores demokrati. Det er måske egentlig meget passende, at der er sammenfald netop ved dette valg, for er vores demokrati ikke under pres? Jeg synes det. Og der er klare historiske paralleller til 1920 og 30'ernes Danmark. Vi skal lære af dengang. Vi skal samle Danmark.

Det mest åbenlyse eksempel på, at der er noget, vi skal være bekymrende for, er selvsagt Paludan og Stram Kurs. Her har vi at gøre med et parti, som ikke bekender sig til de samme grundlæggende værdier om retsstat og ligeværd for loven, som alle andre demokratiske partier i Danmark bakker op om.

Det giver sig selv, at Paludan er i sin gode ret til at mene, hvad han mener. Vi har ytringsfrihed her i landet. Men danskerne har heldigvis også ret til at fravælge hans ekstreme holdninger. Det håber jeg, de gør.

Danskerne har gjort det før. I 1920 og 30'erne var der også antidemokratiske kræfter på spil i Danmark. Til venstre i det politiske spektrum var det kommunisterne. De brugte vold, besatte rådhuset i Nakskov og lavede endda et attentat mod den socialemodemokratiske socialminister KK Steincke midt i Folketingssalen, da den arbejdsløse gartner Charles Nielsen affyrede sin revolver. Heldigvis ramte han forbi. Men det vare et stadig et direkte angreb mod demokratiet.

Til højre i det politiske spektrum var det nazister og andre fascister, der boltrede sig. Langt ind i de etablerede partier var der ekstreme holdninger - det gjaldt i både Venstre og Det Konservative Folkeparti. Sidstnævntes ungdomsorganisation KU inviterede sågar Hitlers senere propagandaminister Goebbels til Danmark.

Også Landbrugernes Sammenslutning - kaldt LS - var imod det parlamentariske demokrati. De førte et "bondetog" til København - inspireret af Mussolinis folketog til Rom - hvor de forlangte, at kongen skulle afsætte Stauning. Og komme landbrugets krav i møde. Heldigvis sagde kongen nej - med Stauning ved sin side.

Det var det Danmark, som det heldigvis lykkedes at bevare på demokratiets solide grund, da Thorvald Stauning lavede Kanslergadeforliget med Venstre og De Radikale i januar 1933. Som mange historikere, herunder Bo Lidegaard, har beskrevet det senere, er det nok ikke overdrevet at sige, at det var den nat i Kanslergade, der reddede det parlamentariske demokrati i Danmark.

Alle partier gik på kompromis med deres krav. Det gjorde de for at stå sammen. For at samle Danmark. Det kan vi lære af i dag. Så når valget er overstået, og vi kommer på den anden side af de opskruede polemik og ophedede stemning, så håber jeg, at alle demokratisk-sindende partier i Danmark - hvilket heldigvis er næsten alle - vil gøre sig umage for at respektere og værdsætte vores fine parlament og det samarbejdende demokrati.

I mit eget parti lægger vi op til samarbejde. Vi ønsker at lave brede forlig om vores politik. Alle kan ikke være med til alt, men gør man sig umage, kan vi sammen blive enige om mange ting på tværs af det politiske spektrum.

Skulle Stram Kurs blive valgt, er de selvsagt undtaget. Et parti, der ikke respekterer de mest grundlæggende regler, skal vi ikke samarbejde med.

Den slags advarede først den socialdemokratiske ideolog Hartvig Frisch i bogen "Pest over Europa" og senere Thorvald Stauning kraftigt imod. Deres forsvar for vigtigheden af demokratiet bør stadig stå stærkt i vores erindring. Det, de kæmpede for, skal vi fortsat værne om. Jeg er stolt af dem som socialdemokrater, men de var langt mere end partisoldater. De var sande danskere. Det er Paludan ikke. Han er faktisk ret udansk.