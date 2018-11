Vores bånd er for stærke til at Brexit kan kappe dem

2)

- I især de dele af det danske erhvervsliv, der har Storbritannien som eksportmarked, er der stor nervøsitet. Erhvervsledere giver udtryk for, at de forbereder sig på et britisk farvel til EU uden en aftale. De ser sig om efter andre markeder. Hvad er dit svar på deres nervøsitet?

- Vi har en situation med en høj grad af usikkerhed, og usikkerhed er der ikke brug for, når man laver forretninger. Derfor har jeg også forståelse for, at usikkerheden kan påvirke de beslutninger, danske virksomheder træffer.

- Men jeg mener også at den aftale, vores regeringen har indgået med de 27 resterende EU-lande, og som skal forelægges vores parlament snart, er designet til at fjerne denne usikkerhed gennem forestående forhandlinger. Det, tror jeg på, ender med en situation til fordel for både Storbritannien og EU og dermed for Danmark. Men det er hårdt arbejde, der venter forude.

- Den forhåbning bygger på, at aftalen glider igennem det britiske parlament. Hvordan vurderer du situationen, hvis ikke det sker?

- Jeg kan ikke sige så meget andet, at for øjeblikket forventer vi at få aftalen igennem.