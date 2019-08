Voldsom COOP-kritik uden dokumentation

Debat: I "På kant" i avisen Danmark lørdag 3. juli skyder Mikael K. Bjerre med spredehagl mod COOP og dermed over 1.000 fødevarebutikker i Danmark.

Mikael Bjerre spørger retorisk: "Hvorfor skal vi have en COOP-bank?".

Jeg antager, at Bjerre vurderer, at COOP er helt galt på den med deres udbud af forbrugslån og andre finansielle produkter. Det mener nu hverken COOP eller en solidt voksende kundeportefølje. Forbrugerbladet TÆNK har to år i træk 2017 og 2018 kåret COOP Bank til at være Bedst i Test grundet "lav ÅOP og høj fleksibilitet", som det hedder.

Bjerre er også svært utilfreds med, at det er "Dagrofa, der for fuldt tryk ... udruller nye andelsbutikker overalt i de små udkantsbyer". Dagrofa er en grossistvirksomhed og opretter ikke andelsbutikker eller foreninger nogen steder. Derimod er der andelsforeninger, som vælger Dagrofa som leverandør af de detailvarer, butikken skal sælge. Det er helt ok med COOP.

Brugsforeninger rundt i Danmark må vælge de grossister, de vil. Det gjorde f.eks. Fensmark Brugsforening på Sydsjælland i 2018. Bestyrelsen dér mente, at en aftale med netop Dagrofa var bedre end gældende med COOP. Mindre end et år senere, i foråret 2019, måtte brugsforeningen erkende, at kunderne ikke var enige. Mange savnede COOP-produkterne, salget svigtede, og Fensmark Brugsforening er nu tilbage i COOP. I en forening er det medlemmerne, der bestemmer.

Hvis Mikael Bjerre vil have flere solide argumenter for COOPs "eksistensberettigelse" - som han afviser i sin kronik - kan jeg anbefale, at han visitter sin lokale COOP Brugs. Kvickly, SuperBrugsen, DagligBrugsen eller måske Fakta. Få et nr. af SAMVIRKE - Danmarks mest læste magasin - og læs om, hvad COOP har gjort af nytte, bare inden for de seneste år: Crowdfunding til projekter med bedre og mere lokal mad, udfasning af en række kemikalier i maden, mærkning for dyrevelfærd, (mere ambitiøs end statens egen mærkning), madfællesskaber i lokalsamfundene med mere. Ofte igangsat og drevet af frivillige repræsentanter for de 1,7 millioner borgere, der er medejere af COOP.