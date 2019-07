Vognmand kørte 238 km/t: Fik bøde på 10.500 og frakendt kørekortet

En vognmand blev mandag den 15. juli snuppet af politiet for at køre for stærkt på Esbjergmotorvejen i østgående retning. Politiets videovogn målte vognmandens gennemsnitsfart til 238 km/t over en strækning på fire kilometer. 10 dage senere - torsdag den 25. juli - fældede Retten i Esbjerg den endelige dom over fartsynderen. En bøde på 10.500 kroner og en ubetinget frakendelse af kørekortet i et halvt år.

Esbjerg: - Hvis det ikke er rekord, er det i hvert fald tæt på. Således konkluderede dommer Christian Notlevsen ved Retten i Esbjerg, da han afsagde dom over vognmanden, der mandag den 15. juli blev taget på fersk gerning med en gennemsnitlig fart på 238 kilometer i timen. Forseelsen endte som en bekostelig affære for vognmanden, der i sit arbejde er afhængig af sit kørekort. Den tiltalte vognmand appellerede derfor til retten om, at det ville få store, økonomiske konsekvenser for ham, hvis han på grund af en frakendelse ikke kunne passe sit arbejde. Det tog dommer Christian Notlevsen ikke yderligere notits af, da han i dommen valgte at følge anklagerens indstilling om bødestraf og frakendelse. Bøden lød på 10.500 kroner, hvoraf de 5.500 kroner er et højhastighedstillæg. Derudover må vognmanden se sig om efter en ny chauffør, da han samtidig blev frakendt kørekortet ubetinget i et halvt år frem. Han erkendte forholdet under retsmødet og valgte ikke at anke dommen til Landsretten. Udover bøden og frakendelsen skal vognmanden både gennemgå en ny teoriprøve samt en kontrolleret køreprøve, før han må sætte sig bag rattet igen.

Fire kilometer på 68 sekunder Den voldsomme fartovertrædelse fandt sted på Esbjergmotorvejen i østgående retning mellem Korskro og Bramming i en Audi RS4. En strækning, hvor den tilladte hastighed er højst 130 kilometer i timen. Ifølge politiets dokumentation tog det vognmanden sølle 68 sekunder at tilbagelægge den fire kilometer lange strækning, hvor han undervejs også overhalede Syd- og Sønderjyllands Politis videovogn. Politiassistenten satte efter den fartglade vognmand og bragte ham til standsning, hvorefter den årvågne politiassistent inddrog vognmandens kørekort på stedet. Under retsmødet udtalte dommer Christian Notlevsen ros til politiassistenten for både at være i stand til at dokumentere den høje fart og bringe den tiltalte til standsning under svære omstændigheder, der kunne have været til fare for andre trafikanter.