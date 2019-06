Vognmænd: EU har grund til bekymring over PostNord-tilskud

Statstilskud: EU-Kommissionen er bekymret for, om de kapitaltilførsler, som den svenske og den danske stat har skudt i PostNord og Post Danmark, er sket på markedsvilkår, og har derfor besluttet at indlede en tilbundsgående undersøgelse af de såkaldte nøgleparametre, som staterne har begrundet kapitaloverførslerne med.

Og der er rigtig god grund til Kommissionens bekymring. Dels har de danske vognmandsvirksomheder oplevet et stigende prispres på pakker og stykgods fra et Post Danmark, som opruster på pakke- og logistikområdet, og dels har vognmændene undret sig over, hvordan man, som ansvarlig ejer, kan lade et selskab, der år efter år fremviser massive regnskabsunderskud, køre videre. En situation, der på det private marked ville være helt utænkelig.

Kommissionens bekymring, og beslutningen om nu at komme til bunds i baggrunden for kapitaltilskuddene, skyldes udelukkende, at ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport, har indledt en formel klagesag til Kommissionen over de konkurrenceforvridende kapitaltilskud til den statsejede transport- og logistikgigant. ITD indledte klagesagen allerede i 2017, da den danske og den svenske stat varslede, at man ville tilføre selskabet kapitalindskud i milliardklassen som led i en redningsplan for den danske del af selskabet - Post Danmark.

De danske vognmænd har intet som helst i mod fair og lige konkurrence, og de er vant til at konkurrere på marginalerne, for markedet er hårdt. Derimod skal de ikke finde sig i at blive udkonkurreret af en statslig aktør, der med borgernes skattekroner i ryggen kan dumpe priserne på et marked, hvor posten dybest set ikke hører hjemme. Det er ITD gået i brechen for, og på vognmændenes vegne ser vi frem til den afgørelse, som Kommissionen formentlig vil fremlægge i løbet af de næste 18 måneder.