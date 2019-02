Vitaminer til 2100 kroner fås i Tyskland for en halvtredser

Danske patienter og skatteborgere betaler en kæmpe overpris for ampuller med B12-medicin. Tidligere borgmester i Sønderborg, A.P. Hansen (V), hentede ti ampuller i Flensborg. Betalte 61 kroner - og kunne endda have fået det billigere. I Danmark ville tilsvarende ampuller koste 2089 kroner.

A.P. Hansens læge har ampullerne i sin praksis, og her kommer den tidligere borgmester så og får indsprøjtninger fire gange om året. Tilsyneladende er der også mange andre danskere, der henter B12-ampuller i Tyskland - eller køber dem på tyske apotekers hjemmesider - og får deres læger til at give dem sprøjterne. Her er priser helt ned til cirka seks euro for ti ampuller - altså cirka 45 kroner. Det fortæller patienterne om på en række debatfora på internettet.

- Det er min livlæge, og så kommer jeg der nogle gange om året og får et skud i ballen, siger A.P. Hansen. Patienter, der mangler B12 vitamin i kroppen på grund af en række sygdomme - en del med kronisk træthed eller anæmiske sygdomme - ofte kaldet blodmangel, hvor indsprøjtninger med B12 kan virke til at producere røde blodlegemer.

- Hvad er det for en prissætning, der er her i Danmark? Det kan jo være meget dyrt - både for borgerne, men jo også for sundhedsvæsnet i Danmark, hvis der gives tilskud til så dyr medicin, der er meget billigere få kilometer herfra, siger A.P. Hansen. Han har sine ampuller liggende hos sin læge i Vester Sottrup ved Sønderborg.

- Jeg ville ærligt talt føle mig snydt, hvis jeg betalte så meget mere for de vitaminer i Danmark. Så jeg kørte til Flensborg. Det var min datter, der anbefalede mig det. Hun tager også B12, og hun vidste derfor, at det er meget dyrt i Danmark, fortæller han. A.P. Hansen forstår slet ikke, hvorfor, vitaminerne er så meget dyrere i Danmark.

A.P. Hansen har på Nord Apotheke, Apenraderstrasse i Flensborg fået udleveret vitaminerne af hr. Ullrich og betalt 8,19 euro for ti ampuller med en milliliter i. Det er cirka 61 kroner, og tilsvarende antal B12-ampuller ville på et apotek i Danmark koste 2089 kroner.

Kroppen bruger B12-vitamin til at omsætte fedt og de aminosyrer, der udgør proteiners byggesten.B12-vitaminet er vigtigt for især røde blodlegemers celledeling, og mangel på B12-vitamin i svær grad giver blodmangel. B12-vitamin er også nødvendig for at nervebanerne kan vedligeholdes og nydannes. De vigtigste kilder til B12-vitamin i kosten er magert kød, fisk, ost og andre mejeriprodukter samt æg. Vegetarer er særligt udsatte for B12-vitaminmangel. Vitaminet nedbrydes af blandt andet sollys og alkohol.

Fast pris på medicin

Analysechef i Danmarks Apotekerforening, Per Nielsen, forklarer, at det er producenterne og Lægemiddelstyrelsen, der fastsætter priser på receptpligtig medicin i Danmark.

- Det er den pris alle apoteker skal sælge til. Apotekerne har simpelthen ingen interesse i at sælge medicin meget dyrt, siger han. Der er fastsat et beløb på 13,46 kroner per ekspedition til apotekeren. Det beløb er netop i år sat en krone ned. Det er politisk besluttet, at medicin skal koste det samme i Hellerup, Herning og Haderslev.

- Så uanset om man sælger billig medicin til 40 kroner eller meget dyr medicin til måske 1000 kroner, så får apotekeren det samme for at sikre, at patienten får den rette medicin til den laveste pris, siger Per Nielsen. Patienten eller kunden skal altid tilbydes det billigste alternativ. Den frie prisdannelse er altså i producentledet - ikke hos apotekerne.

- Overordnet fører det normalt til en skarp prissætning i Danmark - og generelt er medicinpriserne i Danmark de laveste i Europa. Så er der altid tilfælde, hvor det ikke gælder. Det her er tilsyneladende sådan et tilfælde, hvor der øjensynligt ikke er så mange producenter på markedet i Danmark. Her konkurrerer to producenter, og priserne fastsættes hver 14. dage i Lægemiddelstyrelsen, fortæller Per Nielsen.