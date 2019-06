Vismænd med selektiv hukommelse

Økonomi: Artiklen i avisen Danmark forleden med overskriften: "Spil ikke hasard med dansk økonomi" var et godt og seriøst indlæg. Den var bl.a. baseret på interviews med fem tidligere overvismænd.

Men uanset dette var artiklen behæftet med afgørende udeladelser, der sjovt nok ikke vurderede vismændenes egen indsats som økonomiske rådgivere, men først og fremmest - også efter min mening - havde gode råd til politikere om økonomisk ansvarlighed.

For hovedparten af de fem overvismænd stod enten bag eller forsvarede den afgørende og katastrofale rapport fra juni 2006, hvor vismandsrapporten afviste ikke blot at stramme finanspolitikken, men ligefrem ikke ville diskutere dette! Et større og mere markant fejlskud kender jeg ikke. Og dette fejlskud kom i en situation - forud for finanskrisen - hvor Danmarks økonomi var mere end overophedet.

Rapporten fra juni 2006 bidrog således til, at der blev kastet benzin på en i forvejen overophedet økonomi. Dette var en afgørende årsag til, at Danmark blev virkeligt hårdt ramt af finanskrisen. Og det bør ikke glemmes, selv om der siden er rettet op herpå.

Og på det seneste har der også været grund til alvorlig kritik af vismændene. OECD viste i den hidtil mest dybtgående og omfattende rapport fra 2015 "In It Together. Why Less Inequality Benefits All", at større ulighed reducerer væksten. Alligevel påstod vismandsrapporten, der så på ulighed, og oven i købet selv om OECD-rapporten var anført som kilde, at det først og fremmest var omvendt: at større ulighed gavnede væksten. Og det har de heller ikke trukket tilbage!

Det er i orden at komme med gode råd, men det er ikke i orden helt at se væk fra egne og helt centrale fejlagtige vurderinger. Men det er ikke nyt, at det er lettere at se splinten i næstens øje end bjælken i ens eget. Og heller ikke nyt, at den dårlige hukommelse står i bundløs gæld til den gode samvittighed.