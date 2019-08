Vil det borgerlige Danmark støtte mere retfærdig pension?

Uanset hvilket arbejdsliv man har haft, så bør alle have ret til en værdig og tryg pensionstilværelse. Og alle fortjener at have raske og rørige år som pensionist. Derfor vil Socialdemokratiet indføre en ny ret til tidlig folkepension for de mest nedslidte, og dem, der har været længst tid på arbejdsmarkedet.

8. august har statsminister Mette Frederiksen indkaldt arbejdsmarkedets parter til et indledende møde om tilrettelæggelsen af arbejdet for en værdig og tidligere tilbagetrækning. Siden vil det også kræve politiske drøftelser.

Socialdemokratiet har selvsagt ikke mandater nok alene. Men hvis et flertal i Folketinget ellers vil hjælpe nedslidte danskere sammen med os, så kan dette både retfærdige og gavnlige forslag blive til virkelighed.

I dag er forskellene i nedslidning og sundhed oppe i årene ofte store, alt efter hvilket arbejdsliv du har haft. Og især om du har en lang uddannelse - eller er ufaglært eller faglært. Gruppen af borgere, der er startet på arbejdsmarkedet i en ung alder har ofte også udsigt til at leve i kortere tid end de fleste andre. De har altså flere år på arbejdsmarkedet, men færre år på pension. Det er ikke retfærdigt. Og uanset at vores arbejdsmarked ændrer sig, så vil der blive ved med at være hårde, nedslidende job. Både fysisk og psykisk.

Jeg tror og håber også på, at vi kan få et flertal i Folketinget med på at skabe en mere værdig tilbagetrækning for de nedslidte. Til dem, som ikke længere har en efterløn, de kan ty til, når kroppen ikke kan mere. Den fik Lars Løkke jo reelt afskaffet sammen med Dansk Folkeparti og De Radikale. De skylder nu.

Og de samme partier har en enestående chance for at rette op på de forringelser, deres aftale indebar for en stor gruppe danskere. Dem, der har allermest brug for en ny ret til en værdig tilbagetrækning og tidligere folkepension.